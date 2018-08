FC Porto B vence Vitória de Guimarães B, por 5-3, em jogo de apresentação

Lusa Comentários 05 Ago, 2018, 21:06 | Futebol Nacional

Com dois reforços a jogar de início, Kelechi e Rui Costa, o FC Porto B não conseguiu contrariar uma entrada forte da equipa de Guimarães que se colocou na frente do marcador, por intermédio de Huan Huan, logo aos 08 minutos.



Aos 20 minutos, depois das dificuldades criadas pelo Vitória, iniciou-se o processo do FC Porto B para dar a volta ao resultado. Após um canto, a bola sobrou para o remate certeiro de Santiago Irala.



Após o empate os portistas assumiram o comando do encontro apresentando-se mais rápido e organizado, apesar do calor que se fez sentir.



Aos 36 minutos, Rui Costa isolou-se na área após um passe de Kalechi e colocou o FC Porto B na frente do marcador, depois de 'sentar' o guarda-redes.



Passados dois minutos, Rui Costa voltou a mostrar veia de goleador, após uma excelente combinação com Santiago Irala.



Na segunda parte, com o ritmo bem mais brando, os portistas mantiveram a supremacia e ampliaram a vantagem para 4-1 por intermédio de Irala, que entrou na área em velocidade pela esquerda e fez o golo em jeito.



O Vitória de Guimarães B, sem desistir, aproveitou, aos 60 minutos, uma distração na defesa dos anfitriões, e marcou novamente por Huan Huan.



Aos 77, num livre direto, Edmond reduziu a diferença para a margem mínima, ao apontar o terceiro da equipa de Guimarães, mas os portistas voltaram a marcar já bem perto do final, sentenciando o encontro com um golo de Madi.







Jogo disputado no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B - Vitória de Guimarães B, 5-3.



Ao intervalo: 3-1.



Marcadores:



0-1, Huan Huan, 08 minutos.



1-1, Santiago Irala, 20.



2-1, Rui Costa, 36.



3-1, Rui Costa, 38.



4-1, Santiago Irala, 48.



4-2, Huan Huan, 60.



4-3, Edmond, 77.



5-3, Madi, 81.







Equipas:



- FC Porto: Mouhamed Mbaye, Musa, Pedro Justiniano, Bidi, Oleg, Luizão, Rui Moreira, Kelechi, Rúben Macedo, Rui Costa e Santiago Irala. Jogaram ainda: Ricardo Silva (gr)Rui Pires, Luís Mata, Moreto, Madi, João Mário, Romário, Inácio, Diego Landis, Toni Djim



Treinador: Rui Barros.



- Vitória de Guimarães B: Daniel Figueira, Dragi, Edmond Tapsoba, Nuca, Phete, Ali Elmusrati, Miguel Reisinho, João Correia, Henry Medarious, Gabriel Justino e Huan Huan. Jogaram ainda: André Almeida, Maga, Castro, Bence Miró, Mimito, Carvalho, Elias, Huang Wei.



Treinador: Alex Costa.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: nada a assinalar.



Assistência: Cerca de 800 espetadores.