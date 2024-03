FC Porto B volta aos triunfos e quebra melhor ciclo da época do Torreense

Com este resultado, os ‘dragões’ voltam aos triunfos após dois empates e duas derrotas e sobem ao 11.º lugar, com 30 pontos, quebrando o melhor ciclo da temporada da formação de Torres Vedras, que chegou a esta partida motivada pelas quatro vitórias consecutivas.



No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, resultado mexeu logo nos primeiros minutos. Aos 13, João Mendes trabalhou bem à esquerda e cruzou para dentro da pequena área, onde Rodrigo Pinheiro surgiu sem qualquer oposição para encostar para o golo.



O resultado manteve-se até ao intervalo, mas na etapa complementar, a formação de Manuel Tulipa entrou mais ‘atrevida’.



Primeiro por Patrick Fernandes, que ficou perto do empate na sequência de um forte ‘disparo’ de pé esquerdo à entrada da área, e, já aos 57, Paulinho só não fez o golo porque Diogo Fernandes não deixou, tendo protagonizado uma grande intervenção com o ombro.



Respondeu Bernardo Folha, aos 71, obrigando Vágner a defesa apertada, mas até ao fim o resultado não mais se alterou, pese embora os esforços dos ‘azuis grená’, com a formação comandada por António Folha a regressar ao Norte com três importantes pontos.



Já o emblema de Torres Vedras, que permanece no quinto posto, com 39 pontos, viu travada uma série bastante proveitosa, ficando agora a oito pontos do Nacional, equipa em zona de play-off de subida.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – FC Porto B, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Rodrigo Pinheiro, 13.











Equipas:



- Torreense: Vágner, Dani Bolt (Anthony D’Alberto, 76), João Afonso, Marvin Elimbi, Keffel Resende, Juan Balanta (Nuno Campos, 84), Neneco Renteria (André Rodrigues, 46), Patrick Fernandes, Benny, Lucas Silva (Jorge Correa, 64) e Paulinho (Welthon, 84).



(Suplentes: Carlos Henriques, Nuno Campos, Welthon, Tassano, Jorge Correa, André Rodrigues, Anthony D’Alberto, Sebastian Guzmán e Pipe Gomez).



Treinador: Manuel Tulipa.



- FC Porto B: Diogo Fernandes, Martim Fernandes, Zé Pedro, Gabriel Brás, João Mendes, Rodrigo Pinheiro, Rodrigo Fernandes, Bernardo Folha (Romain Correia, 90+2), Anhá Candé (Wendel Silva, 67), Gui Guedes (Abraham Marcus, 61) e Vasco Sousa (Braima Sambú, 67).



(Suplentes: Francisco Meixedo, Romain Correia, Braima Sambú, Gonçalo Sousa, Wendel Silva, Cassamá, Rui Monteiro, Rodrigo Mora e Abraham Marcus).



Treinador: António Folha.











Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Neneco Renteria (06), Vasco Sousa (33), Juan Balanta (44) e Anhá Candé (47).



Assistência: 2.046 espetadores.