RTP Comentários 24 Nov, 2018, 19:47 / atualizado em 24 Nov, 2018, 20:45 | Futebol Nacional

Os atuais campeões nacionais são favoritos mas querem evitar um eventual deslize neste jogo no Dragão, onde recebe o Belenenses SAD. O FC Porto teve vários jogadores ao serviço das seleções nacionais.





Esta é a segunda vez que o FC Porto joga com os "azuis" de Lisboa, venceram no campeonato com dificuldade e é isso que Sérgio Conceição volta a esperar para este confronto. Do lado do Belenenses, Silas deixou claro que vai ao Dragão para eliminar o FC Porto.





Recorde-se que o FC Porto eliminou o Vila Real na terceira ronda da prova, já o Belenenses SAD deixou pelo caminho o Amora.





Um jogo que a RTP transmite em direto e que pode ver aqui , com narração de Manuel Fernandes Silva e comentários de Bruno Prata. Em reportagem no relvado vai estar o jornalista Hugo Cadete.





É um jogo para seguir também na Antena 1 , com relato de Fernando Eurico, comentários de Vitor Martins e reportagem de Cláudia Martins.