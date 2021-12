FC Porto-Benfica. Conceição procura 10.ª vitória frente às "águias"

Uma semana após o fulminante 3-0 para a Taça de Portugal, no que foi o último jogo das "águias" sob o comando de Jorge Jesus, que abandonou o clube da Luz na terça-feira, o treinador do FC Porto procura o 10.º triunfo perante o Benfica, em 23 jogos.



Frente aos encarnados Sérgio Conceição soma nove vitórias, quatro empates e nove derrotas (24-25 em golos) e está invicto há sete jogos, um deles frente a Nélson Veríssimo, que já tinha comandado o Benfica na reta final da época 2020/21.



Depois do 1-2 caseiro em 2 de março de 2019, dia em que João Félix e Rafa viraram o golo inicial de Adrián López, catapultando o Benfica para o título 2018/19, Conceição soma cinco vitórias e dois empates face aos lisboetas.



Em 2019/20 conduziu o FC Porto a dois triunfos no campeonato (2-0 fora e 3-2 em casa), face a Bruno Lage, e à vitória na final da Taça de Portugal (2-1 em campo neutro), em 2019/20, frente a um conjunto comandado por Nélson Veríssimo, que disputou então o seu único embate face aos portistas como técnico.



Num embate disputado em Coimbra, à porta fechada, culpa da pandemia da covid-19, em 1 de agosto de 2020, o FC Porto ficou com 10 unidades após 38 minutos, face à expulsão do colombiano Luis Díaz, mas, ainda assim, venceu por 2-1.



Sem o treinador Sérgio Conceição no banco, também expulso por Artur Soares Dias (43 minutos), os "dragões" venceram com dois tentos do central congolês Mbemba (47 e 57), de nada valendo aos encarnados o penálti do brasileiro Carlos Vinícius (84).



Depois, na época transata (2020/21), já frente a Jorge Jesus, somou um triunfo na Supertaça (2-0 em Aveiro) e dois empates na I Liga (1-1 em casa e fora).



Na quinta-feira, os "dragões" impuseram-se por 3-0 no Dragão no primeiro duelo de 2021/22, para os oitavos de final da Taça de Portugal, com dois golos de Evanilson e um de Vítor Ferreira. O brasileiro foi expulso sobre o intervalo, impedindo, talvez, uma goleada histórica.



Com este resultado, Sérgio Conceição reforçou também o impressionante histórico, como treinador do FC Porto, face ao Benfica, que se cifra em sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas, com 19 golos marcados e nove sofridos.



O jogo entre FC Porto e Benfica, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, realiza-se na quinta-feira, pelas 21h00, no Estádio do Dragão, no Porto, com Conceição de volta ao banco dos "dragões", após castigo, e Nélson Veríssimo em estreia nas "águias".