FC Porto-Benfica. Encarnados com grande supremacia na Taça de Portugal

O último a "sorrir" até foi o conjunto azul e branco, que venceu em Coimbra, em 1 de agosto de 2020, a final da edição 2019/20, com um triunfo por 2-1, selado com um "bis" de Mbemba, mas a vantagem global é clara por parte dos encarnados.





A formação da Luz tem 80% de sucessos em finais e também manda em eliminatórias disputados a uma mão (seis apuramentos, contra dois) e a duas (cinco, contra dois), sendo que seguiu uma vez em frente e caiu outra em confrontos decididos num desempate.





Mesmo em casa, os "dragões" têm números globalmente positivos, com sete vitórias contra quatro, mais três empates, e um saldo positivo de nove golos (25 contra 16), só que, em embates decididos num só jogo, apenas ultrapassaram duas de quatro eliminatórias e têm ainda uma final perdida.





O encontro entre o FC Porto e o Benfica, dos oitavos de final da edição 2021/22 da Taça de Portugal em futebol, realiza-se esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20h45.