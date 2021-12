FC Porto coloca Benfica à deriva e segue em frente na Taça

Um golo de Evanilson logo a abrir, aos 30 segundos, deixou o Benfica à deriva no Dragão num jogo de emoções no Natal futebolístico com o resultado de 3-0. FC Porto venceu o primeiro de dois "clássicos" com os "encarnados até ao final do ano.