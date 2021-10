FC Porto condenado a pagar ao Marítimo um milhão de euros por Pepe

"Hoje, chegou o acórdão a dizer que o Marítimo tinha razão em toda a escala e que o processo foi todo favorável ao Marítimo", disse à Lusa aquela fonte oficial do clube `verde rubro`.

A mesma fonte informou ainda que os `azuis e brancos` terão que pagar ao emblema madeirense "um milhão e 50 mil euros".

O caso remonta à transferência de Pepe dos `azuis e brancos` para o Real Madrid em 2007, sobre a qual o clube madeirense entendia haver uma "diferença a receber", depois de o defesa-central ter representado os `verde rubros` entre 2001 e 2004, saindo para a equipa portista.

O julgamento entre a Marítimo Futebol SAD e o FC Porto sobre a transferência de Pepe teve início no Juízo Central Cível do Funchal, após as duas partes não terem chegado a acordo, em 22 de setembro último.