FC Porto defronta em Portimão sem margem de erro

Os "dragões" chegam a Portimão, onde têm tido domínio absoluto, com seis vitórias consecutivas entre 2018 e 2022 - desde o regresso dos algarvios à I Liga -, e com o ânimo em alta, depois de golearem o Benfica no campeonato (5-0).A equipa de Sérgio Conceição reacendeu a esperança na luta pelo segundo lugar e pelo título, agora a seis pontos do Benfica e a sete do líder Sporting, que tem um jogo em atraso, da 20.ª jornada, em casa do Famalicão.O FC Porto enfrenta um Portimonense (14.º) apenas um ponto acima do "play-off" de manutenção, em jogo que antecede a visita de terça-feira ao Arsenal, em Londres, onde os "dragões" defendem uma vantagem de 1-0 e perseguem o difícil apuramento para os quartos de final da competição europeia.





A recusa do técnico portista em poupar elementos e olhar já para a deslocação em Londres é mais um sinal do que Conceição espera da sua equipa esta sexta-feira, na abertura da jornada 25.





O Portimonense, de organização compacta neste tipo de jogos, procura um brilharete e ganhar fôlego em relação aos lugares de perigo na tabela classificativa.





O castigo de Pedrão vai obrigar o treinador Paulo Sérgio a retoques na defesa, com a possibilidade - sempre em aberto nesta equipa - de variações no número de elementos na linha recuada.





Sem a equipa encantar, o técnico procura voltar a atingir os objetivos. Travar o FC Porto não acontece desde 1989, um aliciante para os seus homens.





Ainda sem Taremi, Sérgio Conceição vê o seu conjunto na melhor fase exibicional da época. Otávio encaixou perfeitamente na defesa e a dupla Alan Varela-Nico González tem aliado rotação a muita qualidade com bola. Francisco Conceição, Pepê e Galeno são os agitadores de serviço e têm voado em grande nas aparições mais recentes.