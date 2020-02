FC Porto e Ac. Viseu partem à conquista da vaga disponível para o Jamor

Esta noite, no Estádio do Dragão, as duas equipas decidem quem se vai juntar ao Benfica, na final do Estádio Nacional, no próximo mês de maio.





Na equipa portista é previsível que Vítor Ferreira e Romário Baró integrem o "onze" inicial bem como Diogo Leite para poupar Marcano.





O avançado Soares que está fora do próximo jogo do campeonato por ter sido admoestado com o quinta cartão amarelo no clássico deverá alinha frente aos viseenses.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, confessou que só pensa em vencer e estar na final.













Do lado dos beirões Johnatan é o único indisponível, a recuperar de uma lesão no ombro esquerdo.





No lançamento da partida o técnico dos alvinegros, Rui Borges, disse acreditar na pequena probabilidade de eliminar o FC Porto e concretizar o sonho de garantir o acesso à final de 24 de maio.













O jogo tem o início marcado para as 20h45, com arbitragem de Manuel Oliveira.





O relato do jogo é na Antena 1 e a transmissão televisiva na RTP 1.