FC Porto e Liverpool defrontam-se nos `quartos` Premier League International Cup

Lusa 29 Jan, 2018, 13:00 / atualizado em 29 Jan, 2018, 13:00 | Futebol Nacional

Os 'dragões' apuraram-se para a segunda fase, depois de serem um dos dois melhores segundos classificados, ao terminarem o Grupo E com seis pontos, menos um do que o Arsenal.



Os conjuntos principais de FC Porto e Liverpool também se vão encontrar, mas nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O Benfica B também participou na prova, mas acabou por ser eliminado, ao ser terceiro no Grupo F, atrás do Villarreal e do Tottenham.