FC Porto e Sporting de Braga defrontam-se e tentam pressionar líder Benfica

Ainda invicto como o Benfica, que apenas joga no sábado em Guimarães, o Sporting de Braga, a dois pontos da liderança, visita às 21h15 o FC Porto, que vem de um empate em casa do Estoril Praia (1-1) e de uma pesada derrota na "Champions" (4-0 em casa com o Club Brugge).



Com o melhor ataque da prova (23 golos), o clube minhoto, com apenas um empate em nove encontros - alcançado logo na jornada inaugural, diante do Sporting -, tem no Dragão um grande teste à sua forma, frente a um FC Porto, terceiro, a cinco pontos da liderança, e que não sabe se poderá contar com três titulares indiscutíveis, como são os casos de Pepe, Otávio e Uribe, todos com problemas físicos.



Antes, na abertura da ronda, às 19h00, o Sporting, num pouco comum oitavo lugar, a já 11 pontos do Benfica, recebe o Gil Vicente, 10.º classificado, procurando regressar aos triunfos após a derrota em casa do Boavista (2-1), na última ronda.



Com a utilização de Coates, St. Juste, Porro e Neto em dúvida, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, poderá ter dificuldades para formar o quinteto defensivo na receção aos gilistas, que ocupam a 10.ª posição no campeonato.



No sábado, o Benfica tenta manter o percurso 100% vitorioso no arranque da temporada, na visita ao Vitória de Guimarães, nono classificado.