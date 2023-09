FC Porto e Sporting defrontam recém-promovidos, Benfica desloca-se a Vizela

Os ‘axadrezados’, que até têm vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos relativamente a ‘dragões’ e ‘leões’, recebem o Desportivo de Chaves no jogo de encerramento da ronda, no qual se tocarão os extremos da competição, uma vez que os flavienses ocupam o último lugar.



Após os jogos de apuramento para o Europeu de futebol de 2024 – em que a seleção portuguesa alcançou a maior vitória de sempre, ao golear o Luxemburgo por 9-0 -, o campeonato regressa na sexta-feira, com a visita do FC Porto ao estádio do Estrela da Amadora.



O vice-campeão nacional procura reencontrar-se com as vitórias, depois do empate polémico na ronda anterior na receção ao Arouca, obtido com um golo marcado aos 90+19 minutos, num encontro que marcará o regresso do treinador Sérgio Conceição ao banco de suplentes, após 23 dias de suspensão.



O clube portuense, que, além do empate com o Arouca, venceu as restantes três partidas disputadas na I Liga por 2-1, não tem boas recordações do último confronto com o Estrela da Amadora, 13.º classificado da prova, que perdeu por 2-1, em abril de 2009, referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.



O Sporting, que também deixou escapar na jornada anterior os primeiros pontos na época 2023/24, mas de uma forma menos surpreendente, ao empatar 1-1 no reduto do Sporting de Braga, apenas entra em ação no domingo, jogando em casa com o Moreirense.



Os ‘leões’ tentarão capitalizar o bom momento de forma do avançado Paulinho, melhor marcador do campeonato, com quatro golos, frente a um adversário que ocupa o 10.º lugar e que tem como melhor resultado em Alvalade o empate alcançado em 2014, num total de 12 jogos na I Liga.



O Boavista, que se estreou com um triunfo sobre o Benfica, poderá responder aos companheiros de liderança na segunda-feira, quando receber o Desportivo de Chaves, único clube ainda sem qualquer ponto conquistado, mas que não perdeu nas últimas quatro deslocações ao Bessa.



O Benfica, que após o desaire frente aos boavisteiros obteve três triunfos consecutivos – o último por categórico 4-0, sobre o Vitória de Guimarães -, procura manter a senda vitoriosa no sábado, em Vizela, antes da estreia na Liga dos Campeões, na qual terá a companhia de FC Porto e Sporting de Braga.



O campeão em título ocupa quarto lugar, em igualdade pontual com os vimaranenses, ambos a um ponto de distância do trio de comandantes, e nunca encontrou muitas facilidades no recinto do 12.º posicionado, mas saiu sempre triunfante nos quatro encontros lá realizados.



O Sporting de Braga, sétimo colocado, a três pontos do topo da classificação, visita no sábado o recém-promovido Farense (15.º), enquanto o Vitória de Guimarães recebe o Portimonense (17.º e penúltimo), no dia seguinte, pouco tempo depois de o Arouca (oitavo), única equipa sem derrotas, além dos líderes, receber o Casa Pia (nono).



Programa da quinta jornada:



- Sexta-feira, 15 set:



Estrela da Amadora - FC Porto, 19:15



- Sábado, 16 set:



Rio Ave - FC Famalicão, 15:30



Farense – Sporting de Braga, 18:00



Vizela - Benfica, 20:30



- Domingo, 17 set:



Arouca - Casa Pia, 15:30



Gil Vicente - Estoril Praia, 15:30



Vitória de Guimarães - Portimonense, 18:00



Sporting - Moreirense, 20:30



- Segunda-feira, 18 set:



Boavista – Desportivo de Chaves, 20:15