FC Porto e Sporting discutem liderança em Alvalade, Benfica na Madeira

Quinze minutos depois de fecharem as urnas das eleições autárquicas, pelas 19:15, 'leões' e 'dragões', que se apresentam como as únicas equipas invictas da prova, lutam pelo primeiro posto da prova.



Os comandados de Sérgio Conceição venceram todos os sete encontros, repetindo os arranques perfeitos de 1939/40 e 2007/08, enquanto o conjunto de Jorge Jesus cedeu um empate, na última ronda, em Moreira de Cónegos, com o Moreirense (1-1).



Ainda assim, a formação 'leonina' apresenta o melhor registo desde 1994/95, época em que também começou o campeonato com seis triunfos e um empate.



Em caso de vitória, que seria a primeiro dos 'dragões' para o campeonato em Alvalade desde 2008/09, o FC Porto foge na frente, ficando com cinco pontos de avanço sobre o Sporting e um mínimo de cinco face ao tetracampeão em título Benfica.



Se der empate, os portistas seguram a liderança, que só perdem em caso de derrota: nesse caso, o primeiro posto passaria para o Sporting, com um ponto à maior.



Aconteça o que acontecer em Alvalade, o Benfica, terceiro colocado, a três pontos do Sporting e cinco do FC Porto, está 'obrigado' a vencer o seu jogo no reduto do Marítimo, o quarto colocado, num embate com início marcado para as 21:30.



Com apenas dois triunfos nos últimos sete jogos, o conjunto de Rui Vitória chega ao Funchal 'traumatizado', depois da goleada por 5-0 sofrida no reduto do 'modesto' Basileia, em encontro da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Os 'encarnados' têm, porém, pela frente um adversário muito complicado, que pode ascender ao terceiro posto, com um triunfo, e há muito não perde em casa, há mais de um ano, desde 11 de setembro de 2016 (0-1 com o Rio Ave).



Também hoje, o Sporting de Braga, quinto colocado, recebe o Estoril-Praia, tentando igualar, provisoriamente, o Marítimo, enquanto o Belenenses é anfitrião do Vitória de Guimarães, num embate entre dois conjuntos com 10 pontos.