FC Porto e Sporting prosseguem luta pelo título

O campeão nacional é o primeiro dos dois principais candidatos a entrar em ação na 27.ª jornada da I Liga, na expectativa de reduzir o atraso de seis pontos para os "dragões", que fecham a ronda no dia seguinte com o dérbi portuense, horas após o Benfica, terceiro classificado, receber o Estoril Praia.A equipa treinada por Sérgio Conceição poderá entrar em campo apenas com três pontos de vantagem sobre os "leões" e, previsivelmente, desgastado pelo jogo de quinta-feira em Lyon, onde procura anular a desvantagem de 1-0, registada no Estádio do Dragão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.Único clube invicto no campeonato, o FC Porto não perde pontos fora de casa desde 11 de setembro de 2021, quando empatou 1-1 em Alvalade, mas o estádio do Bessa está longe de ser uma casa acolhedora para o Boavista, que não vence no seu reduto desde dezembro do ano passado, além de ter perdido nas sete últimas receções aos azuis e brancos.Os "axadrezados" venceram apenas um dos últimos 11 jogos na I Liga, mas sofreram também uma única derrota, ambos fora, o que faz do 13.º classificado da prova o "rei dos empates", com um total de 15 igualdades, pelo que o FC Porto talvez não desdenhasse o resultado da primeira volta: triunfo por 4-1.Para colocar o adversário sob pressão, o Sporting precisa de se impor no dia anterior em Guimarães, frente ao sexto classificado da I Liga, que ofereceu muita resistência no embate da primeira volta, vencido pelos lisboetas graças a um golo solitário do defesa Sebastián Coates.Num terreno tradicionalmente difícil, o treinador Rúben Amorim está privado de outro defesa, o marroquino Feddal, devido a suspensão, para o segundo jogo seguido fora de casa, depois de na ronda anterior ter vencido por 2-0 no recinto do Moreirense.FC Porto e Sporting estão separados por seis pontos desde a 19.ª jornada e os "leões" tem agora a mesma diferença para o Benfica, cuja perspetiva de se sagrar campeão parece meramente académica e até mesmo o segundo lugar – de acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época – pode ter ficado comprometido com o empate 1-1 na receção em Vizela, na jornada anterior.O Benfica está motivado pelo apuramento para os quartos de final da "Champions", consumado na terça-feira com o triunfo por 1-0 sobre o Ajax, em Amesterdão, apesar de o Estoril Praia, tranquilo sétimo colocado, se assuma como um opositor valoroso, como o confirma o resultado da primeira volta entre as duas equipas (1-1).Também no domingo, prossegue o braço-de-ferro entre Sporting de Braga e o surpreendente Gil Vicente, quarto e quinto posicionados, respetivamente, separados por um ponto, que defrontam duas equipas sem grandes preocupações, o Portimonense (11.º) e o Marítimo (oitavo).Tal como o FC Porto, o Sporting de Braga poderá acusar o desgaste do jogo de quinta-feira no Mónaco, onde defende a vantagem de 2-0 na segunda mão dos oitavos da Liga Europa, depois de visto a luta pelo quarto lugar do campeonato reacender-se com a vitória dos gilistas em Braga, por 1-0, na jornada passada.Afundado no último lugar, o Belenenses SAD desloca-se ao estádio do Santa Clara, enquanto o Moreirense (17.º e penúltimo), a outra equipa em zona de despromoção direta, viaja até Paços de Ferreira e Tondela (16.ª), já sem o treinador espanhol Pako Ayestarán, e Arouca (15.º) protagonizam um duelo de ‘aflitos’.Vizela - Famalicão, 20h15Tondela – Arouca, 15h30Santa Clara - Belenenses SAD, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)Vitória de Guimarães - Sporting, 20h30Gil Vicente - Marítimo, 15h30Paços de Ferreira - Moreirense, 15h30Benfica - Estoril Praia, 18h00Portimonense - Sporting de Braga, 20h00Boavista - FC Porto, 20h45