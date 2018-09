FC Porto empata com Desportivo de Chaves na estreia na Taça da Liga

Lusa Comentários 14 Set, 2018, 22:34 / atualizado em 14 Set, 2018, 22:40 | Futebol Nacional

Neste jogo do Grupo C da terceira fase da Taça da Liga, a equipa azul e branca ainda marcou, ao minuto 94, por Aboubakar, mas o golo foi invalidado por ter sido marcado com o braço.

Os comandados de Sérgio Conceição, expulso ao intervalo, adiantaram-se aos 74 minutos, por Hernâni, mas os transmontanos, que tinham perdido todas as deslocações a casa dos portistas, chegaram à igualdade aos 83, por Stephen Eustáquio.

A primeira jornada do Grupo C, que apura o primeiro classificado para as meias-finais da prova, completa-se no domingo, com a receção do `secundário` Varzim ao Belenenses.