FC Porto empata em Guimarães e permite aproximação de Benfica e Sporting de Braga

03 Fev, 2019, 22:05 / atualizado em 03 Fev, 2019, 22:11 | Futebol Nacional

A cerca de quinze minutos do final, Marega ainda chutou para golo, mas um defesa vitoriano tirou a bola quase em cima do linha. Este foi o grande momento de um jogo de muita luta a meio-campo e muita entrega de ambas as formações.



O FC Porto carregou mais no ataque, mas os homens da casa foram anulando os lances. Com este resultado, os 'dragões' veem o segundo da tabela mais perto, agora a apenas três pontos, depois do Benfica ter levado de vencida (2-4) o dérbi de Lisboa.

Depois de terem perdido em casa na primeira volta, os `dragões` voltaram a perder pontos com os vimaranenses, passando a somar 50 pontos, mais três do que o Benfica e quatro do que o Sporting de Braga.

O Vitória de Guimarães isolou-se provisoriamente no quinto lugar, com 32 pontos, mais um do que o Moreirense e três do que o Belenenses, equipas que se defrontam na segunda-feira.

c/ Lusa