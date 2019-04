FC Porto escorrega e facilita nas contas do título

Marcos Celso - RTP Comentários 26 Abr, 2019, 22:37 / atualizado em 26 Abr, 2019, 22:54 | Futebol Nacional

O FC Porto até chegou facilmente aos dois golos de vantagem, ainda o relógio marcava 22 minutos de jogo. Yacine Brahimi fez de cabeça o primeiro, mesmo no coração da área com a bola a entrar no ângulo superior esquerdo. Depois, o segundo, aos 22', num autogolo de Junio Rocha após remate de Marega, mas que colocou o esférico no fundo das redes.





O Rio Ave entrou bem no segundo tempo, foi tentando o golo, mas as ofensivas foram inconsequentes para a baliza de Casillas.





Por sua vez, o FC Porto ia tendo as operações de jogo controladas, com uma vantagem de dois golos, mas mostrou-se um pouco benevolente na concretização.





Aos 72 minutos, um remate de Felipe Augusto levou a bola a bater com estrondo na barra da baliza "azul e branca", naquele que foi, até a esta altura, o grande momento do Rio Ave na partida.





A cinco do final, jogo relançado com o golo do Rio Ave de Nuno Santos, a "picar a bola face à saída de Casillas.





Notava-se algum nervosismo por parte da defesa do FC Porto. O Rio Ave tentou e teve sorte, literalmente, pois num lance em que o passe de Ronan nem estava enquadrado com a baliza, mas em que a bola desviou num defesa e traiu Casillas.





Os "dragões" somam assim apenas 1 ponto na corrida ao título, quando tem agora apenas três jornadas pela frente para o fim do campeonato. O FC Porto conta com 76 pontos conquistados contra 75 do Benfica, que joga no domingo em Braga num campo sempre difícil para os candidatos ao título nacional.





O Rio Ave está "descansado" na tabela. É oitavo com 39 pontos.