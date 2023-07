FC Porto goleia Académica por 4-0 no primeiro ensaio de pré-época

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos `dragões`, o reforço espanhol Fran Navarro, o brasileiro Wendel Silva, Gonçalo Borges e o inglês Danny Namaso fizeram os golos do conjunto treinado por Sérgio Conceição, que cumpre o quinto dia de pré-época.

O FC Porto utilizou 23 dos 27 jogadores que estão atualmente inseridos nos trabalhos, à exceção de Bernardo Folha, que realizou trabalho específico, enquanto João Mário e os brasileiros Gabriel Veron e Evanilson estão lesionados e limitados a treino condicionado.

Os `dragões` têm em vista a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica, em 08 ou 09 de agosto, em Aveiro, no primeiro compromisso oficial de 2023/24.