FC Porto inicia defesa da Taça da Liga com o Estoril

A turma de Cascais chega a este jogo com apenas dois dias de descanso. Cansados ou não, o treinador Vasco Seabra garantiu uma equipa motivada e em busca de surpreender, além de não parecer dar espaço a uma possível rotação da equipa, pelo que se espera um Estoril na máxima força.

As maiores dúvidas surgirão na frente de ataque (Cassiano ou Marqués) ou se Heriberto será chamado para trazer irreverência ofensiva ou ficará de fora para a estabilidade no miolo.







Nos visitantes e na antevisão da partida, Sérgio Conceição recusou a ideia de rotações na equipa, mas a verdade é que no caso dos dragões são muitas as ausências, como os lesionados Samuel Portugal, Marcano, Wendell, Veron e ainda Alan Varela e João Mário - confirmados pelo técnico. Isto obrigará a algumas mexidas. Cláudio Ramos deve merecer confiança, Jorge Sánchez também e nomes como Grujic e David Carmo também podem ser opção.Para isso, o Estoril Praia, 14.º classificado na I Liga, terá de reeditar o desfecho do último encontro com o FC Porto, terceiro colocado no escalão principal, no qual se impôs por 1-0 em pleno Estádio do Dragão, já esta temporada, na 10.ª jornada do campeonato.O FC Porto, que conquistou pela primeira vez a competição na época passada, ao vencer na final o Sporting, por 2-0, ficará em posição privilegiada se bater os "canarinhos", uma vez que recebe o Leixões, 14.º posicionado no escalão secundário, em 23 de dezembro.