FC Porto inicia preparação para a final da Taça de Portugal

O jovem jogador senegalês, da equipa B, juntou-se aos trabalhos da equipa principal, enquanto Diogo Leite esteve ausente por se encontrar ao serviço da seleção portuguesa de sub-20, que vai disputar o Mundial da categoria.



Os 'dragões' não revelaram que tipo de preparação tiveram os titulares do jogo de sábado, em que venceram por 2-1, precisamente, o Sporting, na última jornada da I Liga.



O treinador Sérgio Conceição volta a reunir o grupo na terça-feira, às 10:30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, de novo para um treino à porta fechada.



FC Porto e Sporting defrontam-se no sábado, na final da Taça de Portugal, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.