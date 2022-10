FC Porto melhor na Luz do que no Dragão

Os azuis e brancos têm grande supremacia global, mas os resultados dos últimos encontros têm sido mais equilibrados, sendo que, desde 2014/15, registam-se três vitórias portistas, três empates e dois triunfos dos encarnados.Neste ciclo, o Benfica liderava mesmo por um golo quando entrou para o jogo do Dragão da época passada, mas, então, o FC Porto imperou, vencendo por 3-1, com tentos de Fábio Vieira, Pepê e Taremi, em 30 de dezembro de 2021.Os encarnados, comandados pelo regressado Nélson Veríssimo, depois de Jorge Jesus ter sido despedido após um desaire por 3-0 no mesmo local para a Taça de Portugal, faturaram por Yaremchuk, que reduziu para 2-1 aos 47 minutos, pouco antes de André Almeida deixar o Benfica com 10.Os "dragões" repetiram, assim, os triunfos de 2015/16, por 1-0, com um tento a acabar (86 minutos) do agora vitoriano André André, e de 2019/20, por 3-2, no embate que começou a virar o respetivo campeonato.O "onze" de Bruno Lage chegou ao Dragão com sete pontos à maior e uma série impressionante de 16 vitórias consecutivas, mas acabou derrotado pelos comandados de Sérgio Conceição, apesar do "bis" do brasileiro Vinícius (18 e 50 minutos).Sérgio Oliveira, aos 10 minutos, uma grande penalidade do brasileiro Alex Telles, aos 38, e um golo na própria baliza do guarda-redes internacional grego Vlachodimos, aos 44, selaram o triunfo dos azuis e brancos.~