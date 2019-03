FC Porto multado em 28.500 euros pela UEFA na receção à Roma para a `Champions`

Lusa Comentários 29 Mar, 2019, 20:23 | Futebol Nacional

A equipa romana também foi multada em 5.000 euros, por danos cometidos pelos seus adeptos no mesmo jogo, que o FC Porto venceu por 3-1, após prolongamento, qualificando-se para os quartos de final da competição.



A multa mais pesada aplicada pelo Comité de Disciplina da UEFA foi imposta aos franceses do Rennes, no montante de 44.000 euros, na sequência de incidentes que antecederam a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa frente ao Arsenal, que os franceses venceram por 3-1.



Aquele organismo criticou o clube francês por ter permitido que os seus adeptos entrassem no relvado após o árbitro apitar para o final da partida e puniu-o também pelo uso de fumos e pelo bloqueio de escadas.