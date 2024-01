FC Porto não quer perder terreno frente ao Boavista

O Boavista vai procurar sacudir a má sequência de resultados. As ausências de Chidozie, Bruno Onyemaechi e Salvador Agra vão obrigar Ricardo Paiva a ginástica para montar o onze, num reencontro entre o treinador e Sérgio Conceição, que partilharam anteriormente equipas técnicas.





O FC Porto, que há duas rondas sofreu um rude golpe, ao perder por 2-0 com o Sporting, em Alvalade, desloca-se ao Estádio do Bessa, para defrontar uma equipa do Boavista que ocupa o 13.º posto e não ganha no campeonato há 10 jogos, sete dos quais terminaram com derrota.







Esta época, no Bessa, o Benfica já caiu. No entanto, o momento dos axadrezados é diferente em comparação com essa partida de agosto, com as opções reduzidas do plantel a terem o seu impacto. Só um grande espírito de superação vai permitir ao Boavista ambicionar a vitória.





Apesar de algumas dificuldades, Sérgio Conceição nunca perdeu ao serviço do FC Porto no palco desta sexta-feira. Os azuis e brancos continuam sem mostrar um futebol poderoso, mas continuam vivos nos troféus em disputa.





As ausências são várias e de diferentes tipos, o que deixa o palco aberto a novos protagonistas. Sem Taremi, o interesse é grande em perceber as dinâmicas ofensivas apresentadas pelos dragões no encontro.