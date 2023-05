FC Porto no Jamor após afastar Famalicão no prolongamento

Aos 21 minutos, Cádiz desviou de cabeça e empatou esta meia-final deixando os minhotos a vencer por 1-0. Galeno, pouco depois, num penálti empatou o jogo 1-1 e deu vantagem de novo ao FC Porto.





Aos 75', Iván Pajuelo recolocou o Famalicão em vantagem 2-1 e empatou a eliminatória 3-3. A equipa visitante ia surprendendo o Dragão pelo seu atrevimento, atirou uma bola ao poste, tendo mesmo encostado, por vezes, os "dragões" à sua área.





Taremi já tinha entrado e foi uma ameaça constante à baliza do Famalicão. O final do tempo regulamentar chegou sem que antes Pepe se tenha exaltado com um adversário.





No prolongamento, sinal dominador por parte dos azuis e brancos, com frutos mesmo antes de se chegar aos penáltis.





Otávio e Evanilsson marcaram dois golos em pouco tempo ( 5-3 na meia-final) e garantiram a presença na final do Jamor frente ao SC Braga, a 4 de junho.





O FC Porto alcança a 33.ª final da Taça de Portugal - que conquistou 18 vezes -, a quarta nas últimas cinco épocas, enquanto o Famalicão perseguia o sonho de uma presença inédita no Jamor.