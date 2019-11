FC Porto obrigado a vencer no Bessa para não deixar o Benfica fugir

Os "dragões" viram o seu rival e atual campeão nacional ampliar para cinco pontos a sua vantagem na liderança da prova, depois de as "águias" vencerem no sábado nos Açores o Santa Clara por 2-1, numa partida em que estiveram a perder.

No Bessa, a equipa de Sérgio Conceição tem noção das dificuldades que vai encontrar, já que o conjunto orientado por Lito Vidigal apenas perdeu um jogo, precisamente na última jornada, em casa do Vitória de Setúbal (1-0).





Entre os azuis e brancos há essas quatro ausências forçadas por motivos disciplinares internos. Uma noitada levou o treinador Sérgio Conceição a deixar de fora Marchesin, Saravia, Uribe e Luiz Diaz.





Também Pepe lesionado fica de fora e será substituído por Mbemba.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, disse acreditar na terceira vitória no Bessa em três anos mas pede combatividade à equipa.















Do lado dos axadrezados a equipa apresenta-se na máxima força.





No lançamento do desafio o técnico Lito Vidigal elogia o desempenho da sua equipa e aposta em fatores como "organização e ambição" para superar o favoritismo dos "dragões".















Mais quatro jogos



Além do dérbi portuense, a ronda conta mais quatro jogos, com destaque para os dois dérbis: receção do Sporting ao Belenenses e receção do Vitória de Guimarães ao Sporting de Braga.Em Alvalade, o Sporting vai tentar regressar às vitórias depois do desaire em Tondela (1-0) e assim recuperar algum terreno para, pelo menos, o terceiro lugar, já que o Famalicão perdeu pontos nesta ronda, ao empatar no sábado 3-3 na receção ao Moreirense.Em Guimarães, o dérbi minhoto vai colocar frente a frente duas equipas em momentos distintos no campeonato, com o Vitória a ocupar o quinto posto com 16 pontos e o Sporting de Braga mais abaixo, ao ser apenas 11.º com 12 pontos.