FC Porto para já indisponível para adiar jogo com Estoril

O FC Porto, para já, não se mostra disponível para esse adiamento. Até porque, sabe a Antena 1, entre jogadores da equipa principal e plantel de sub-23, tudo com inscrição na Liga, ainda há jogadores suficientes para o Estoril ir a jogo.



Nas próximas horas, as conversações entre todas as partes irão prosseguir mas, reforçamos, não há acordo para adiamento. Assim sendo, o jogo mantém-se marcado para as seis da tarde de sábado.