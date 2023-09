"FC Porto pode fazer mais e melhor", diz Conceição

“Um treinador espera sempre mais. Houve momentos de grande brilhantismo nestes sete anos em que estou à frente da equipa, mas achava que existiam situações a melhorar. Andamos sempre à procura do máximo, algo que nos é dado nos treinos e nos jogos. É verdade que ainda não perdemos [no campeonato] e estamos na primeira posição, mas também tenho essa consciência de que poderemos e devemos fazer mais em termos de resultados”, alertou o técnico, na primeira conferência de imprensa realizada em 37 dias.



Sérgio Conceição regressará ao banco de suplentes dos ‘dragões’ na Amadora, após ter estado suspenso por 23 dias e um encontro, devido aos incidentes verificados na derrota com o Benfica (2-0) para a Supertaça Cândido de Oliveira, em 09 de agosto, em Aveiro.



“Fui expulso e fui castigado por isso. O importante é o [jogo face ao] Estrela da Amadora. Houve uma situação de uma possível não falta que, pelos vistos, foi falta para o árbitro. A expulsão foi dada a 20 ou 30 metros [de si] e não sabia para quem era, mas, depois, tive conhecimento de que era para mim”, lembrou o treinador, cuja demora a acatar a decisão do ‘juiz’ Luís Godinho deixou o duelo interrompido por quatro minutos já nos ‘descontos’.



Sérgio Conceição assistiu na bancada às quatro jornadas realizadas antes da pausa da I Liga para as seleções nacionais, com o FC Porto a derrotar Moreirense e Rio Ave, fora, e Farense, em casa, sempre por 2-1, antes do empate tardio na receção ao Arouca (1-1).



“Temos verdadeiramente entrado mal nos jogos e jogamos ainda pouquinho. Todavia, no início da época, dou sempre mais minutos aos jogadores que já conhecem bem o nosso processo de treino e aquilo que queremos para os jogos. Isto não quer dizer que não vá mudando [o ‘onze’ inicial], com exceção do Nico [González]. Cada vez mais, a qualidade dos plantéis e das equipas técnicas é superior. Não há jogos fáceis. O bonito do futebol é isso. Os quatro primeiros colocados da temporada passada já perderam pontos”, expôs.



O inglês Danny Namaso, com uma lesão na anca esquerda, juntou-se a Pepe, ao sérvio Marko Grujić, Romário Baró e ao brasileiro Gabriel Veron no boletim clínico dos ‘azuis e brancos’, cuja organização defensiva “foi um dos aspetos trabalhados” na interrupção do campeonato para atenuar a tendência de golos sofridos em todos os jogos em 2023/24.



“Vamos jogar num campo tradicionalmente difícil e recordo-me das grandes dificuldades que, quando era jogador, passávamos contra o Estrela da Amadora. O Sérgio [Vieira] vai fazendo um excelente trabalho. É verdade que ganharam um jogo, mas tiveram sempre prestações muito positivas e são uma equipa muito competente nos diversos momentos. Cabe-nos contrariar um Estrela motivado por jogar contra um candidato ao título”, notou.



O FC Porto, um dos líderes da I Liga, com 10 pontos, visita o Estrela da Amadora, 13.º, com quatro, na sexta-feira, às 19:15, no Estádio José Gomes, na Amadora, no jogo de abertura da quinta jornada, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.