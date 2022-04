FC Porto pode festejar título no Minho

Um triunfo dos "leões" no Bessa adia definitivamente os festejos do FC Porto para a próxima jornada (recebe o Vizela), mas uma derrota ou até um empate dos atuais campeões nacionais perante o Boavista deixa o FC Porto com caminho aberto para confirmar já o título.O Sporting de Braga-FC Porto está agendado para as 18h00 e o Boavista–Sporting, que fecha a jornada, será disputado a partir das 20h30.Ainda com o estatuto de campeão, o Sporting vai tentar assegurar definitivamente o segundo lugar da I Liga e o sempre importante - desportiva e financeiramente - acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.





Com apenas quatro jornadas por disputar, as quatro primeiras posições do campeonato parecem estar praticamente definidas, com Gil Vicente e Vitória de Guimarães, separados por cinco pontos, ainda a lutarem pelo quinto posto, que dá garantidamente acesso às provas europeias.



Nesta ronda, em Barcelos, o Gil Vicente recebe o Paços de Ferreira, enquanto o Vitória de Guimarães joga em Tondela, na casa do emblema penúltimo classificado e um dos seis "aflitos" nesta fase final de campeonato.



No último lugar, o Belenenses SAD visita o terreno do Estoril Praia, enquanto o Moreirense, antepenúltimo, joga no Algarve com o Portimonense.



A ronda arranca na sexta-feira com um duelo entre dois outros "aflitos", com o Vizela a receber o Arouca.



Programa da 31.ª Jornada:



- Sexta-feira, 22 abr:



Vizela – Arouca, 20h15



- Sábado, 23 abr:



Portimonense – Moreirense, 15h30



Santa Clara – Marítimo, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)



Benfica – Famalicão, 18h00



Gil Vicente - Paços de Ferreira, 20h30



- Domingo, 24 abr:



Estoril Praia - Belenenses SAD, 18h00



Tondela - Vitória de Guimarães, 20h30



- Segunda-feira, 25 abr:



Sporting de Braga - FC Porto, 18h00



Boavista – Sporting, 20h30