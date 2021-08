FC Porto precisa de vencer Famalicão para igualar Sporting e Benfica





Além do embate em Famalicão, a segunda jornada conta ainda este domingo com mais dois jogos, o Portimonense-Gil Vicente e o Santa Clara-Moreirense.

Depois de o campeão nacional Sporting ter vencido no sábado o Sporting de Braga 2-1 e de o Benfica ter triunfado (2-0), igualmente no sábado, sobre o Arouca, no estádio da Luz, isolando-se as duas equipas no comando, com seis pontos, os "dragões" precisam de vencer em Vila Nova de Famalicão, para chegaram aos mesmos seis pontos dos rivais.Além do embate em Famalicão, a segunda jornada conta ainda este domingo com mais dois jogos, o Portimonense-Gil Vicente e o Santa Clara-Moreirense.

Resultados e programa da segunda jornada:



Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 0-0



Vizela - Tondela, 2-1



Benfica - Arouca, 2-0



Sporting de Braga - Sporting, 1-2



- Domingo, 15 ago:



Portimonense - Gil Vicente, 15h30



Famalicão - FC Porto, 18h00



Santa Clara - Moreirense, 20h30 (21h30, horas de Lisboa)



- Segunda-feira, 16 ago:



Boavista - Paços de Ferreira, 19h00



Belenenses SAD - Marítimo, 21h15

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 0-0Vizela - Tondela, 2-1Benfica - Arouca, 2-0Sporting de Braga - Sporting, 1-2Portimonense - Gil Vicente, 15h30Famalicão - FC Porto, 18h00Santa Clara - Moreirense, 20h30 (21h30, horas de Lisboa)Boavista - Paços de Ferreira, 19h00Belenenses SAD - Marítimo, 21h15