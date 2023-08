FC Porto procura a vitória frente ao Moreirense

Quanto aos "dragões", nada mais interessa que somar os três pontos, única forma bem-sucedida de digerir o desaire frente ao velho rival encarnado na Supertaça.





Com Pepe de fora (tal como o treinador azul e branco), depois de ter sido expulso no clássico e face ao rendimento menos satisfatório da equipa azul e branca nos segundos 45 minutos, não serão de admirar alterações, quer no eixo defensivo, como noutros setores do terreno.





Romário Baró - fez uma pré-época prometedora - poderá ser a surpresa reservada por Sérgio Conceição, com a expetativa da titularidade/utilização de Nico González a ser, também ela, elevada.





Evanilson e Veron continuam fora das contas, sendo curioso perceber se Sérgio Conceição mantém a confiança na dupla, Namaso-Taremi, ou se chama à ação Toni Martínez ou Fran Navarro.



Sérgio Conceição só não pôde contar com Veron e Evanilson, ambos entregues aos cuidados de departamento médico do clube e a cumprir tratamento às respetivas lesões.





É por isso provável que no setor ofensivo dos azuis e brancos se registe pelo menos uma alteração, com a saída de Namaso e a entrada de Toni Martínez ou mesmo Fran Navarro.



O técnico dos "dragões" não fez a habitual conferência de Imprensa de antevisão daquele que será o primeiro jogo do FC Porto após a derrota (0-2) com o Benfica, na Supertaça.





Nos "cónegos" com um onze-base maioritariamente escalado com elementos que transitam da última campanha, não se esperam grandes alterações nas primeiras escolhas, sobretudo quando Pedro Aparício continua indisponível.





Maracás e Dinis Pinto, únicos reforços a receberem a confiança do técnico, deverão repetir a titularidade, ainda que a utilização de Marcelo não esteja descartada.





O jogo terá arbitragem de Hélder Malheiro.