FC Porto procura restabelecer vantagem sobre o Benfica

A equipa treinada por Sérgio Conceição terá de vencer os azuis para restabelecer a margem de segurança no topo da classificação sobre o campeão nacional, que no sábado se impôs por 3-1 na receção ao Boavista e reduziu para três pontos o atraso relativamente ao rival portuense.



O FC Porto depara-se com um adversário em situação fragilizada, com apenas uma vitória nos últimos sete encontros na prova – sobre o já despromovido Desportivo das Aves -, a necessitar de pontos para melhorar o atual 14.º lugar e distanciar-se da zona de despromoção.



Também este domingo, o Rio Ave e Famalicão, quinto e sétimo classificados, tentam manter-se na luta pelos lugares que dão acesso às competições da UEFA e responder ao triunfo por 1-0 alcançado no sábado em Portimão pelo Vitória de Guimarães (sexto provisoriamente), nas deslocações aos estádios do Gil Vicente (13.º) e Tondela (15.º), respetivamente.



A 30.ª jornada, a sexta desde a retoma do campeonato, após a suspensão devido à pandemia de covid-19, completa-se na segunda-feira, com a visita do Sporting, terceiro classificado, ao estádio do tranquilo Moreirense, oitavo.



Programa e resultados da 30.ª jornada:



- Sexta-feira, 3 jul:



Santa Clara – Marítimo, 0-1



- Sábado, 4 jul:



Vitória de Setúbal – Paços de Ferreira, 2-3



Portimonense – Vitória de Guimarães, 0-1



Benfica – Boavista, 3-1



Sporting de Braga – Desportivo das Aves, 4-0



- Domingo, 5 jul:



Gil Vicente – Rio Ave, 17h00



Tondela – Famalicão, 19h15



FC Porto – Belenenses SAD, 21h30



- Segunda-feira, 6 jul:



Moreirense – Sporting, 21h00