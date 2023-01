FC Porto recebe Arouca em busca dos "quartos" da Taça

Os "dragões" procuram chegar pela quinta vez consecutiva aos quartos de final da Taça de Portugal, frente ao Arouca, que apenas ultrapassou duas vezes os "oitavos", em 2012/13 e 2015/16.Esta será a primeira vez que as duas equipas se encontram na Taça, sendo que esta temporada o Arouca já visitou o Dragão e foi goleado por 5-1, na I Liga.

Apesar do resultado negativo no último sábado, Sérgio Conceição quer dar um sinal de confiança ao seu grupo e vai manter a aposta no "onze" que defrontou o Casa Pia, apenas com a mudança natural na baliza para esta competição.





Outros jogos do dia



Às 18h45, o Sporting de Braga recebe o Vitória de Guimarães, num dos jogos de cartaz dos oitavos de final, com o vencedor a encontrar na fase seguinte o Benfica, que se apurou na terça-feira com um triunfo perante o Varzim, por 2-0.



Os bracarenses e os vimaranenses já se encontraram por 11 vezes na Taça de Portugal, com vantagem para o Sporting de Braga, que se apurou cinco vezes, contra duas do Vitória.



O Rabo de Peixe, o outro representante do Campeonato de Portugal, visita o Nacional, da II Liga, às 17h30, já depois de o Vilaverdense, da Liga 3, ter recebido a BSAD, da II Liga, a partir das 14h00.





Os oitavos de final completam-se na quinta-feira com o jogo Vitória de Setúbal-Casa Pia, a partir das 19h45.





Do lado do Arouca, a goleada sofrida no Dragão não abalou a confiança, com uma reação digna da qualidade que tem revelado esta época. Livre para sonhar esta quarta-feira, uma possível vitória tornaria uma presença na final como um objetivo viável, pois o caminho já definido até ao Jamor é apetecível.O encontro entre FC Porto e Arouca está marcado para as 20h45, no Estádio do Dragão, e será arbitrado por João Gonçalves.O vencedor deste encontro vai encontrar nos quartos de final o Académico de Viseu, da II Liga, ou o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, que se defrontam a partir das 20:15, no Estádio do Fontelo, em Viseu.