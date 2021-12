FC Porto repete triunfo sobre o Benfica

Sinal mais do FC Porto, mas com boa organização defensiva do Benfica.





Ao passar da meia hora, Yaremchuk teve o golo nos pés, mas foi na jogada seguinte que Fábio Veira fez o primeiro para os "dragões".





O segundo surgiu pouco depois. O brasileiro Pepê cabeceou para o fundo das redes face à passividade "encarnada". O 2-0 manteve-se atá ao intervalo.





No recomeço, golo do Benfica, com Yaremchuk a redimir-se do falhanço do primeiro tempo, e a colocar o resultado em 2-1, relançando o jogo.





Mas depois destes primeiros minutos mais empolgantes, o jogo entrou num ritmo de muitas paragens, com jogadores a protestar os lances de falta.





Pelos 60 minutos, Rafa e Gonçalo Ramos podiam ter marcado em lances que originaram vários cantos a favor dos "encarnados", que estavam mais por cima neste momento. André Almeida foi expulso e complicou a tarefa dos visitantes.





O FC Porto reagiu, desencadeando um ataque organizado que acabou num canto, isto depois de Otávio ter trocado os olhos à defesa lisboeta.





Na sequência do canto, Taremi fez das suas, entrou pela área bem desmarcado e fuzilou a baliza de Vlachodimos no 3-1.





Um resultado que não viria a sofrer alterações e que recoloca o FC Porto na liderança conjunta com o Sporting, ambos com 44 pontos. O Benfica é terceiro, agora mais distante do topo, a sete pontos dois dois da frente.