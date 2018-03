FC Porto sofre primeira derrota na Liga e tem Benfica a dois pontos

Marcos Celso - RTP Comentários 11 Mar, 2018, 22:22 / atualizado em 11 Mar, 2018, 22:27 | Futebol Nacional

O Paços entrou em campo, este domingo, determinado em dificultar a vida aos 'dragões' e deu muita luta num terreno fustigado pela muita chuva caída recentemente.



Casillas foi obrigado a atenção redobrada face aos remates dos pacenses. O FC Porto depressa se apercebeu da irreverência do adversário e teve de se esforçar talvez ainda mais do que inicialmente previa.



E, as previsões confirmaram-se, o Paços, numa jogada de insistência, fez o primeiro golo, por Miguel Vieira, aos 34 minutos, resultado da 1ª parte. ~





No segundo tempo, os 'azuis e brancos' jogaram contra um vento algo intenso, e foram os "castores" a criar lances de maior perigo.





Sérgio Conceição ia exigindo mais agressividade aos seus jogadores face aos acontecimentos em campo. Pior: o FC Porto falhou mesmo uma grande penalidade, desperdiçada por Brahimi, aos 67'.





Hernâni foi uma das opções para tentar contrariar a desvantagem. Mesmo assim, os pacenses persisitiram numa abordagem determinada a todos os lances.





Nos últimos dez minutos da partida assistiu-se a um "tudo ou nada" por parte dos portistas, o que deixava a defensiva fragilizada e permitiu ao Paços criar um lance de muito perigo.





O sufoco 'azul e branco' prosseguiu no relvado, embora sem alterações no resultado final. Estava assim consumada a primeira derrota do FC Porto na I liga, o que deixa o Benfica a dois pontos na tabela e deixa o Sporting, que joga esta segunda-feira em Chaves, a fazer contas.







Apesar da derrota, os `azuis e brancos` continuam a liderar com 67 pontos, mas agora apenas mais dois do que o Benfica, segundo classificado, enquanto os pacenses sairam da zona de despromoção e estão agora no 15.º posto com 24, mais dois pontos do que o Moreirense, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.