FC Porto-Sporting fazem as contas do título

O jogo grande pode deixar, em caso de vitória, o FC Porto – que empatou na primeira volta em Alvalade -, com mais nove pontos do que o rival e vantagem no confronto direto, enquanto o Sporting precisa de relançar a sua candidatura.À entrada para o último terço do campeonato, a margem para se fazerem contas e capitalizarem erros é cada vez menor, e as derrotas com Santa Clara (fora) e Sporting de Braga (em casa) vieram complicar a matemática leonina.O FC Porto isolou-se na liderança, e está invicto, com 19 vitórias - 16 das quais consecutivas - para igualar o seu melhor registo de sempre na I Liga - e dois empates, e reforçou a sua candidatura, cabendo agora ao Sporting correr atrás do prejuízo.Quanto aos "onzes" do jogo marcado para sexta-feira (20h15), face aos compromissos europeus da semana seguinte, o Sporting na Liga dos Campeões com o Manchester City, e o FC Porto na Liga Europa com a Lazio, existem ainda algumas dúvidas.Na última época, que consagrou o Sporting campeão 19 anos depois, os dois rivais empataram os jogos disputados na I Liga e já nesta verificou-se novo empate na visita do FC Porto a Alvalade, com Nuno Santos a marcar para os "leões", e Luis Díaz, entretanto transferido para o Liverpool, para os "dragões".





Benfica e os outros







Programa da 22.ª jornada:

O jogo grande e que abre a jornada antecede a receção de sábado do Benfica ao Santa Clara (18h00), com os encarnados quase alheados do "clássico", quando distam 12 pontos do FC Porto e estão a seis do Sporting.A última jornada deu um tímido balão de oxigénio às "águias", que venceram na visita ao Tondela (3-1), depois de verem o presidente Rui Costa descer ao balneário a seguir à derrota caseira com o Gil Vicente (1-2).Com o Santa Clara (10.º), que esta época derrotou (e afastou) o FC Porto na Taça da Liga e impôs a primeira derrota ao Sporting na I Liga, as dificuldades devem aumentar, com o Benfica a encontrar um adversário que atravessa a sua melhor série.Desde a vitória nos Açores diante do Sporting, o Santa Clara ainda não perdeu, somando uma sequência de três vitórias e dois empates, o último dos quais fora com o Gil Vicente, num jogo em que Lincoln e Cryzan foram expulsos e são baixas importantes na Luz.Também no sábado, o Sporting de Braga (quarto) – que perdeu na última ronda na visita ao rival Vitória de Guimarães -, recebe o Paços de Ferreira (12.º), emblema que não vence há cinco jogos, com quatro empates, e está pontualmente perto da zona de descida.Igualmente em séries longas sem vencer estão Portimonense (oitavo), há sete jornadas, e Boavista (13.º), há seis e também ligeiramente acima da zona de despromoção, que se defrontam nesta 22.ª ronda.Uma crise de resultados que se estende ao Estoril Praia, equipa que ainda ‘segura’ o sétimo lugar com base num bom arranque de época, mas já não vence desde a 14.ª jornada, quando derrotou em 12 de dezembro de 2021 o Belenenses SAD.Na jornada, os estorilistas recebem no domingo o Tondela (14.), outro perigosamente perto da zona de risco, e quando entre o 17.º lugar, o primeiro de descida direta, e o 12.º existe apenas uma diferença de quatro pontos.No domingo, o embate entre Famalicão (17.º) e Moreirense (15.º) é de ‘aflitos’, enquanto o cada vez mais último Belenenses SAD (18.º) – com duas vitórias em 21 jogos -, recebe o Vitória de Guimarães (sexto), antes do embate entre Vizela (11.º) e Gil Vicente (quinto).A ronda fica completa apenas na segunda-feira, com o também em risco Arouca (16.º) a receber o Marítimo (nono).FC Porto – Sporting, 20h15.Sporting de Braga – Paços de Ferreira, 15h30.Benfica – Santa Clara, 18h00.Portimonense – Boavista, 18h00.Estoril Praia – Tondela, 20h30.Famalicão – Moreirense, 15h30.Belenenses SAD – Vitória de Guimarães, 18h00.Vizela – Gil Vicente, 20h30.Arouca – Marítimo, 20h15.