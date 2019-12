FC Porto tenta reaproximação ao Benfica na receção ao Paços de Ferreira

Depois de os campeões nacionais terem goleado (4-0), no sábado, na receção ao Marítimo, os "dragões" têm agora de vencer a equipa pacense, penúltima classificada com 11 pontos, para poderem voltar aos dois pontos de desvantagem para os encarnados.





As duas equipas apresentam-se na máxima força sem impedimentos de última hora.





Entre os pacenses e no lançamento da partida, o técnico, Pepa, consciente das dificuldades, disse que só uma equipa perfeita conseguirá pontuar. O desafio tem o início marcado para as 20h45, no Estádio do Dragão, com relato de Pedro Ferreira, a reportagem de Paulo Vidal e os comentários de Manuel Queiroz.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, deixou um aviso à sua equipa ao dizer que quer ver a ambição e o caráter de sempre refletido em campo, mesmo contra o penúltimo classificado do campeonato.





Pedreira recebe duelo entre iguais







Além do encontro no Dragão a 12.ª jonada conta com mais um jogo, com o Sporting de Braga a receber o Rio Ave, duas equipas igualadas no oitavo posto com 15 pontos.

A formação vencedora do encontro, agendado para as 18h45, iguala o Boavista no quinto posto com 18 pontos, a dois do quarto lugar ocupado pelo Sporting.