FC Porto vence e marca presença na final da Taça da Liga

Pela meia hora de jogo, Rafa empata. O lance teve como protagonista Jardel, que rematou para defesa de Vaná, e, na recarga, Rafa apenas teve de deixar o esférico bater no pé para conseguir o golo.







Quase logo a seguir, Marega surgiu na área e facilmente fez o segundo do FC Porto, após um cruzamento a abrir a defesa 'encarnada'. Estava melhor no jogo, agora a equipa de Sérgio Conceição.



Ainda antes do intervalo, a polémica desta meia-final. O Benfica marca em jogada rápida de contra ataque, mas o árbitro assinalou fora de jogo, após consulta ao VAR. Muitos protestos neste lance.







No regresso, Carlos Xistra foi muito assobiado. E foi Seferovic a ter um lance claro de golo, mas, face à saída do guarda-redes adversário, a bola saiu ao lado da baliza.









Assistiu-se então a mais luta e menos futebol jogado para os cerca de 22 mil espetadores apreciarem no estádio. As oportunidades de golo foram escassas, com o Benfica a procurar o empate e o FC Porto a espreitar o contra ataque, nomeadamente pelas iniciativas de Brahimi e Marega.







A cinco minutos do final, Fernando Andrade "matou" o jogo. Lance rápido após passe de Soares e que apanhou o Benfica de surpresa quando estava no ataque.





Os "dragões", que chegam pela terceira vez à final, ambicionam vencer pela primeira vez esta Taça da Liga e estão na final de sábado onde terão pela frente o vencedor do Sp. Braga frente ao Sporting, que se joga esta quarta-feira, às 19:45, em Braga.