FC Porto vence Paços de Ferreira e continua a dois pontos do líder Benfica

o médio senegalês Loum, aos 18 minutos, e o avançado cabo-verdiano Zé Luís, aos 76, selaram o triunfo dos `azuis e brancos`, que, em casa, somaram o sexto triunfo em seis jogos e continuam sem golos sofridos (15-0).

Na classificação, o `onze` de Sérgio Conceição passou a somar 31 pontos, menos dois do que o Benfica e agora mais sete do que o Famalicão, terceiro, e 11 face ao Sporting, quarto, enquanto o Paços de Ferreira é 17.º e penúltimo, com oito.