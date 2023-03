FC Porto visita Braga proibido de perder pontos

Com o Benfica destacado na liderança, com 65 pontos, e com a possibilidade de ficar, provisoriamente, com 11 de vantagem sobre os "dragões" (segundos, com 57) e 13 face aos bracarenses (terceiros, com 55), em caso de triunfo na receção ao Vitória de Guimarães, no sábado, o campeão nacional não pode perder mais pontos, na esperança de continuar a tentar dar luta aos encarnados.



O afastamento da "Champions" na passada terça-feira, perante os italianos do Inter Milão, poderá ter deixado marcas na equipa comandada por Sérgio Conceição, que terá um teste de fogo, naquela que será umas das deslocações mais complicadas da prova, numa ronda em que o quarto colocado Sporting apenas jogará com Gil Vicente em 5 de abril.



Para a visita ao Minho, os azuis e brancos não devem poder contar com os lesionados Pepe e João Mário, que falharam o jogo com os transalpinos, depois de terem participado na vitória com o Estoril (3-2), na última ronda. O central Fábio Cardoso e extremo Pepê, que também atua como lateral, são os favoritos a preencher as vagas.



Por sua vez, o terceiro colocado Sporting de Braga chega ao jogo da ronda 25 com mais tempo de recuperação, após a goleada em Vizela (4-0), no último sábado, e, tal como o campeão nacional, vem de dois triunfos seguidos na prova.



O desafio no Estádio Municipal de Braga está agendado para domingo, a partir das 18h00.



Benfica tem de cumprir



Já o líder Benfica, assegurou um lugar nos "quartos" da "Champions", procura a sétima vitória seguida para todas as competições, quando receber o "ferido" Vitória de Guimarães, quinto posicionado, com 40 pontos, face ao desaire caseiro com o Arouca (0-2) na última ronda.



O titularíssimo Frederik Aursnes, castigado, é baixa certa para o treinador germânico Roger Schmidt, bem como Gonçalo Guedes, lesionado, pelo que, no caso do médio norueguês, o mais expectável seja o regresso de Rafa ao "onze", com João Mário a jogar numa posição mais central do meio-campo.



Para a deslocação ao Estádio da Luz, pelas 18h00, no sábado, o Vitória tem duas baixas de peso: o guarda-redes Bruno Varela, ausente nos últimos dois jogos, e o central transalpino Bamba, ambos lesionados.



Tranquilidade e permanência



Na sexta-feira, o encontro inaugural da ronda vai opor o lanterna-vermelha Santa Clara, que não vence há 15 jogos oficiais, ao Rio Ave, nos Açores, a partir das 20h15 (hora de Lisboa).



Separados por três pontos na tabela, Portimonense (14.º) e Vizela (12.º) defrontam-se no Algarve, no primeiro jogo de sábado, antes do penúltimo colocado Paços de Ferreira visitar o reduto do surpreendente Arouca (sexto), em busca de pontos importantes.



Depois do jogo Benfica-Vitória de Guimarães, o Estoril (15.º), a primeira equipa acima da "linha de água", com 22 pontos, vai procurar inverter o mau momento no campeonato, quando receber na Amoreira o Desportivo de Chaves (11.º).



No domingo, a partida entre o Casa Pia e o antepenúltimo Marítimo antecede o jogo grande da ronda 25, com o Boavista-Famalicão a fechar o fim de semana, já que o duelo entre o Gil Vicente (13.º classificado) e Sporting (quarto) foi adiado para 5 de abril.



Programa da 25.ª jornada:



- Sexta-feira, 17 mar:



Santa Clara - Rio Ave, 19h15 locais (20h15, hora de Lisboa)



- Sábado, 18 mar:



Portimonense - Vizela, 15h30



Arouca - Paços de Ferreira, 18h00



Benfica - Vitória de Guimarães, 18h00



Estoril Praia - Desportivo de Chaves, 20h30



- Domingo, 19 mar:



Casa Pia - Marítimo, 15h30



Sporting de Braga - FC Porto, 18h00



Boavista - Famalicão, 20h30



- Quarta-feira, 5 abr:



Gil Vicente - Sporting, 20h15