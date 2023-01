FC Porto volta aos treinos ainda sem Pepe, Evanilson e Zaidu

Segundo o site dos `dragões`, o defesa-central Pepe realizou treino integrado condicionado, o avançado Evanilson fez tratamento e o lateral Zaidu ficou-se por treino condicionado.

De igual modo, o guarda-redes Francisco Meixedo continuou a fazer tratamento, numa sessão em que o igualmente jovem guarda-redes Roko Runje voltou a mostrar-se a Sérgio Conceição.

O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

No Estádio do Jamor, em Oeiras, em casa emprestada, o Casa Pia recebe o FC Porto, às 20:30 de sábado.

Cumpridas 14 jornadas, o FC Porto é segundo classificado, com 32 pontos, a cinco do líder Benfica, enquanto o Casa Pia é quinto, com 26.