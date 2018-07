FC Porto voltou ao trabalho para defender o título

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2018, 11:09 / atualizado em 02 Jul, 2018, 11:44 | Futebol Nacional

Os campeões nacionais regressaram ao centro de estágio do Olival/Gaia para iniciar a pré-temporada antes de seguirem pra um estágio no Algarve.



Quarenta e nove dias depois da última sessão de treino, o plantel principal do FC Porto regressou ao Olival esta segunda-feira para realizar aquele que foi o primeiro dia de trabalho da nova temporada.



O dia um da pré-temporada 2018/19 cumpriu-se com um treino no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia.





Os campeões nacionais vão manter-se no Olival durante as próximas duas semanas, antes de rumarem a Lagos (Algarve), onde realizarão um estágio entre os dias 16 e 25 de julho.





Um dos jogadores mais experientes do grupo de trabalho é Maxi Pereira que já disse que gostaria e ficar mais uma época ao serviço do clube e que com Sérgio Conceição no comando tem todas as condições para voltar a ser campeão.









Em território algarvio, os portistas disputarão três jogos particulares. O primeiro, no dia 17 de julho, frente ao Portimonense (Estádio Municipal de Portimão, 20h30), o segundo diante dos franceses do Lille, no dia 20 (Estádio do Algarve, 20h00), e o terceiro com os ingleses do Everton, no dia 22 (Estádio do Algarve, 20h00).Terminada a estadia a sul, os “dragões” regressam ao Estádio do Dragão para defrontar o Newcastle, no dia 28, no sempre esperado jogo de apresentação aos sócios e adeptos.Definido está também o primeiro jogo oficial da temporada, que vale uma taça. No dia 4 de agosto (20h45), FC Porto e Desportivo das Aves discutem no Municipal de Aveiro a Supertaça Cândido de Oliveira.