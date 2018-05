Federação vê "reunidas todas condições" para a final

Lusa Comentários 18 Mai, 2018, 20:28 / atualizado em 18 Mai, 2018, 20:34 | Futebol Nacional

"Hoje mesmo, as autoridades policiais -- a quem compete garantir a segurança de espetadores e agentes desportivos envolvidos na final - asseguraram que estão reunidas todas as condições para que o jogo se realize. A FPF saúda e agradece o esforço das autoridades policiais e judiciais e a forma como têm lidado com esta situação triste e excecional. A FPF entende que estas garantias, conjugadas com a vontade dos atletas em disputar o jogo, permitem, neste momento, confirmar a realização da final da Taça de Portugal", referiu o organismo.



A realização do encontro decisivo da prova 'rainha' do futebol português foi posta em risco devido aos ataques ocorrido na terça-feira à Academia Sporting, em Alcochete, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores.



A GNR deteve 23 dos atacantes e as reações de condenação do ataque foram generalizadas e abrangeram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.



"Apelamos a que no domingo todos saibam estar à altura do futebol, do momento que vivemos e da história da Taça de Portugal", frisou a FPF.



No mesmo comunicado, o organismo que rege o futebol nacional reafirmou que o país "necessita de responder de forma diversa ao aumento de atos de violência extrema" no futebol e considerou que a atual lei das claques é "inócua e ineficiente".



"O Estado necessita de criar mecanismos adequados de resposta e, se for o caso de já os ter -- e também afirmámos no Parlamento que esses mecanismos existem --, garantir que eles são adequadamente aplicados. De pouco ou nada adianta legislar se quem aplica as leis quase nunca se socorre delas", defendeu.



A FPF reconheceu que é tempo de "os regulamentos atacarem os verdadeiros problemas do futebol" e mostrou "total disponibilidade" para auxiliar o Estado.