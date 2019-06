Feirense apresenta livro inédito dos 100 anos de história do clube

Lusa Comentários 13 Jun, 2019, 12:37 | Futebol Nacional

“Os primeiros 100 anos do Clube Desportivo Feirense", é uma obra que relata a vida do clube e de todas as modalidades, desde a sua génese até à atualidade, com depoimentos de figuras emblemáticas e um registo fotográfico de todas as décadas.



O presidente do Feirense, Rodrigo Nunes, considera que "a obra foi executada com muita paixão, por uma ilustre equipa de quatro elementos que colaboraram com o Clube Desportivo Feirense".



O livro desvenda histórias inéditas de bastidores, de jogos decisivos e de muitas peripécias, dentro e fora dos relvados, sendo um documento importante para “todos os que querem conhecer a história do Feirense ao pormenor".



“É um livro dos feirenses, para os feirenses, que conta a história grandiosa do nosso clube, registando momentos únicos para todas as gerações vindouras. É uma obra de cerca de 400 páginas que nos orgulha e que transmite na perfeição todas as vivências de pessoas que ajudaram ao engrandecimento do Feirense", afirma.



O livro, da autoria e edição do Clube Desportivo Feirense, conta com a coordenação editorial de Vítor Hugo Carmo, a pesquisa de informação de Luís Higino, Roberto Carlos Reis e Joaquim Fonseca, e a composição gráfica de António Pedro, e é apresentado na sexta-feira, pelas 19:00, no Monumento "100 Anos de História", em Santa Maria da Feira.