Feirense derrota um Estoril Praia em queda

Com este desfecho, o Estoril somou a quarta derrota consecutiva na prova e atrasa-se ainda mais na luta pela subida à I Liga. Já o Feirense regressou às vitórias, algo que não acontecia desde novembro para a equipa de Filipe Rocha.



O encontro foi decidido com golos de Edson Farias (31 minutos) e de Fábio Rocha (90+5) na marcação de uma grande penalidade.



O Estoril entrou melhor no encontro, com mais bola, e logo aos dois minutos Careca podia ter inaugurado o marcador, num remate que Caio parou com uma defesa atenta.



O Feirense aguentou a pressão canarinha e a partir dos 15 minutos começou a espreitar o ataque. Aos 25 minutos, uma mão na área estorilista deu ao Feirense uma grande penalidade, mas Daniel Figueira manteve o empate a zero com uma grande defesa ao remate de João Victor.



Contudo, à passagem da meia hora, o guardião perdeu mesmo o duelo com um dos avançados da equipa da Feira. Edson Farias ganhou espaço na área dos ‘canarinhos’ e com um remate cruzado fez o 1-0.



Como lhe competia, o Estoril entrou mais pressionante no segundo tempo, mas nem por isso a equipa de Tiago Fernandes foi mais perigosa e conseguiu criar lances de golo. Careca e Roberto, que entrou no decorrer da segunda parte, lutaram muito entre os centrais do Feirense, mas raramente tiveram espaço para finalizar.



Aos 69, foi o Feirense a dispor da melhor ocasião do segundo tempo, com Christian a atirar ao poste na cobrança de um livre direto. O lance teve o condão de intranquilizar ainda mais a equipa ‘canarinha’, que foi perdendo a iniciativa de jogo e viu o Feirense tomar conta do jogo.



Aos 85, no único e último lance de perigo que o Estoril voltou a ter junto da baliza feirense, Valente respondeu de cabeça a um livre de Daniel Bragança, ‘penteando’ ligeiramente a bola, mas Caio, na baliza do Feirense, respondeu com a melhor defesa do encontro.



Já em tempo de compensação, e quando o Estoril estava balanceado no ataque em busca do empate, o Feirense surpreendeu num contra-ataque rápido que só terminou com falta sobre Feliz já dentro da área. Na marcação da grande penalidade Fábio Espinho não falhou e fechou o resultado em 2-0 para o Feirense.