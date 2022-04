Feirense empata com o Vilafranquense e falha aproximação à frente

Os forasteiros adiantaram-se no marcador com um golo de Nuno Rodrigues, aos 33 minutos, com os anfitriões a salvarem um ponto na segunda metade, graças a um cabeceamento de Steven, aos 75.



Com o empate, o Feirense ascende, provisoriamente, ao quarto lugar, com 52 pontos, a cinco de Desportivo de Chaves (segundo) e Rio Ave (terceiro), enquanto o Vilafranquense sobe ao 11.º posto, com 38.



Após um início de jogo equilibrado, o Vilafranquense acabou por chegar à vantagem quando Nuno Rodrigues aproveitou um erro do guarda-redes Bruno Brígido para rematar sem oposição à baliza do Feirense, aos 33 minutos.



A equipa de Filipe Gouveia esteve perto de aumentar a diferença no marcador num lance de contra-ataque, com Leonardo a surgir isolado na área, mas a rematar por cima da trave com a baliza à sua mercê, aos 37 minutos.



Na segunda parte, o Feirense foi capaz de encontrar mais espaços para chegar à baliza adversária e Petkov esteve perto de empatar num remate acrobático, com a bola a sair perto do poste, aos 48 minutos.



Com o Feirense balanceado no ataque, o Vilafranquense quase ampliava a vantagem num lance de contra-ataque, com Lumeka a surgir em boa posição na área, mas a rematar para as mãos de Bruno Brígido, aos 72 minutos.



O Feirense acabou por chegar ao empate aos 75 minutos, com Steven a cabecear com colocação para a baliza do Vilafranquense, após um cruzamento de Tiago Dias para o primeiro poste.



A equipa de Rui Ferreira foi mais acutilante nos últimos minutos, mas o Vilafranquense esteve bem organizado na sua defesa, não permitindo que o Feirense chegasse com perigo à sua baliza.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense - Vilafranquense, 1-1



Ao intervalo: 0-1



Marcadores:



0-1, Nuno Rodrigues, 33 minutos.



1-1, Steven, 75.



Equipas:



- Feirense: Bruno Brígido, João Oliveira (Diga, 46), João Pinto (Samuel Teles, 66), Ícaro, Claúdio Silva, Zé Ricardo, Washington, Latyr (João Tavares, 66), André Rodrigues (Tiago Dias, 66), Fábio Espinho (Vargas, 20) e Steven.



(Suplentes: Igor, Diga, Manu, Vargas, Samuel Teles, João Tavares, Sidney Lima, Bruno e Tiago Dias).



Treinador: Rui Ferreira.



- Vilafranquense: Adriano Facchini, Edu Machado, Ceitil, Valente, Gabriel Pereira, Léo Bahia, Leonardo (Filipe Melo, 88), Bernardo (Dioh, 61), Nuno Rodrigues (Lumeka, 61), Fati (Belkheir, 81) e Nené.



(Suplentes: Luís Ribeiro, Filipe Melo, Sangaré, Prince Mendy, Belkheir, Lumeka, Veiga, Mike e Dioh).



Treinador: Filipe Gouveia.



Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Ricardo (14), Léo Bahia (45+2), Valente (81) e Lumeka (90+7).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.