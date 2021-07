Feirense ilibado em caso de viciação de apostas e de manipulação de resultados

A SAD do Feirense congratula-se com a decisão favorável, num caso que remonta a agosto de 2020 e que deu origem à instauração de um processo pelo Conselho de Disciplina da FPF ao antigo presidente do Conselho de Administração da SAD, revela em comunicado.A administração da SAD recorda que Kunle Soname foi acusado de incompatibilidade de funções, “numa situação típica de erro”, na altura da inserção da informação na plataforma de transparência da FPF, desejando“Detetado o lapso, esta sociedade teve a iniciativa de o corrigir, de imediato, alterando o presidente do seu Conselho de Administração, e não ficando a aguardar as instruções da Federação Portuguesa de Futebol”, lê-se no comunicado.A SAD do Feirense considera que, “”, assinalou.O comunicado esclarece ainda que o Conselho de Disciplina da FPF deu como provado que “Tiago Calisto é representante do acionista Tavistock ainda antes da aquisição da SAD e acompanha o investimento na CD Feirense SAD”.“A Comissão de Instrução disse ainda, de forma clara, que este serviço de consultoria é compatível com a atividade de agente”, refere o documento.A SAD do Feirense sublinha ainda que “”, assumindo que vai “utilizar todos os meios legais” à sua disposição “para que seja reposto o bom-nome e a boa imagem da instituição e das pessoas envolvidas na acusação”, lê-se.