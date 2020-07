Feirense inicia nova época com testes físicos e mais três renovações confirmadas

A SAD do clube da segunda Liga anunciou ainda que o capitão Cris, Bruno Brígido e Ruca renovaram contrato, integrando o plantel às ordens de Filipe Rocha, que vai trabalhar diariamente no Complexo Desportivo do Feirense, estando a primeira folga agendada para o próximo domingo.



A equipa do Feirense não realizará qualquer estágio e os treinos realizam-se de forma individual nos dois relvados naturais do Complexo Desportivo do clube, e à porta fechada, face ao contexto de covid-19.



Entretanto, o clube anunciou as contratações de Fabrício (ex-Farense) e Latyr (ex-Académico de Viseu) e o regresso de João Tavares, após empréstimo ao Mafra.



De saída do Feirense estão Elves Baldé e Pedro Henrique, que, após empréstimo, regressam ao Sporting e ao Benfica, bem como Ricardo, Ramires, Vítor Silva e Boupendza.



Com o plantel por fechar, está confirmada a continuidade na equipa plantel às ordens de Filipe Rocha de Caio, Bruno Brígido, Ricardo, Benjamin, Diga, Ícaro, Gui Ramos, Cavadas, Ruca, Zé Ricardo, Cris, Afonso, Fábio Espinho, Edson, Fati, Feliz e João Victor.