Feirense quer contrariar favoritismo de Sporting de Braga em boa forma

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico considerou que o Sporting de Braga está num bom momento, mas recordou que a sua equipa tudo vai fazer para conquistar pontos.



"Segundo os dados estatísticos será um jogo extremamente difícil para o Feirense. O Sporting de Braga vem de uma série de sete vitórias consecutivas, com 21 golos marcados e apenas um sofrido. Isso mostra a força do nosso adversário. Mas o jogo também vai ser extremamente difícil para o Sporting de Braga. Vamos jogar em nossa casa e, sem querer ser repetitivo, sabemos das nossas responsabilidades", afirmou.



Para o treinador do Feirense é essencial que a sua equipa se mantenha focada no objetivo de conquistar a manutenção perante um adversário que considera ser forte.



"Fazer pontos é importante e vamos trabalhar muito para isso. O Sporting de Braga tem os seus princípios de jogo com uma excelente equipa e um bom treinador. É uma equipa bastante agressiva, no bom sentido. No entanto, o Feirense trabalha para mudar o seu rumo e está focado e equilibrado emocionalmente para conquistar pontos", acrescentou.



Nuno Manta Santos admite que a estratégia para enfrentar o Sporting de Braga está bem delineada e espera uma resposta positiva da sua equipa.



"Dentro de campo vamos ter a possibilidade de provar que é possível contrariar o Sporting de Braga que, como já disse, tem uma série de resultados positivos. Durante o jogo veremos se a nossa estratégia, que esteve a ser trabalhada durante toda a semana, será a indicada para contrariar o nosso adversário", admitiu.



Para o jogo com o Sporting de Braga, Nuno Manta Santos não poderá contar com Barge e Tiago Gomes, ambos a recuperar de lesão.



O Feirense, 17.º e penúltimo classificado, com 23 pontos, recebe no sábado, pelas 18:15, o Sporting de Braga, no quarto lugar, com 64 pontos, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol.