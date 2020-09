Feirense vence Académica em Coimbra e mantém-se invicto na II Liga

A Académica, que soma quatro pontos, também só disputou três jogos até ao momento (tem um em atraso, tal como o Feirense), não conseguiu contrariar o futebol mais objetivo e perigoso do seu adversário, que ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 69 minutos.



O único golo da partida foi marcado na primeira parte por Fabrício, de cabeça, aos 10 minutos, a cruzamento de Feliz, depois de uma jogada de envolvimento do ataque do Feirense pelo seu lado direito.



Quatro minutos depois, num cabeceamento de costas para a baliza, Fati levou a bola a passar próximo do poste da baliza defendida por Mika e, aos 16, Traquina, bem posicionado na área do Feirense, deixou-se antecipar pelo guarda-redes Brígido.



Já em cima do intervalo, aos 43 minutos, o Feirense esteve perto de aumentar a vantagem, num remate de Fati na área, bem defendido por Mica.



Na segunda parte, o Feirense continuou mais perigoso do que a 'briosa' e, aos 66 minutos, beneficiou de uma grande penalidade, a castigar o derrube de Bruno Teles a João Victor, acabado de entrar, num lance em que Silvério ficou lesionado.



Na marcação do castigo máximo, o guarda-redes coimbrão defendeu, em voo, o remate de João Victor, enviando a bola pela linha final. Na marcação do pontapé de canto, Mika voltou a evitar o golo numa boa intervenção.



Na parte final, os 'estudantes' pressionaram bastante, mas o melhor que conseguiram foi um remate de Chaby a rasar o poste da baliza adversária aos 89 minutos.



Jogo no Estádio Cidade de Coimbra



Académica - Feirense, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Fabrício, 10 minutos.



Equipas:



- Académica: Mika, João Simões (Rafael Vieira, 38), Silvério (Chaby, 80), Zé Castro, Bruno Teles (Fábio Vianna, 80), Dias, Guima, Fabinho (Rafael Furtado, 71), João Mário, Traquina e Bouldini.



(Suplentes: Daniel Azevedo, Pinto, Fábio Viana, Xavi, Diogo Pereira, Zourdine, Rafael Vieira, Chaby e Rafael Furtado).



Treinador: Rui Borges.



- Feirense: Brígido, Diga, Ícaro Silva (Pedro Monteiro, 26), Gui Ramos, Zé Ricardo, Latyr, Tavares (Washington, 70), Fati (Edson Farias, 65), Fábio Espinho (Mica, 71), Feliz e Fabrício (João Victor, 65).



(Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Washington, Edson Farias, Tiago Almeida, Agdon, Mica, João Victor e Marcus).



Treinador: Filipe Rocha.



Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Feliz (21), Bouldini (28), Zé Castro (37), Gui Ramos (41), Fabinho (51), Latyr (60), Bruno Teles (66) e Guima (90+5).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.