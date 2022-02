Feirense vence Académica em Coimbra e sobe ao segundo lugar da classificação

Numa partida disputada no Estádio Cidade de Coimbra, a ‘briosa’ jogou mais de 45 minutos reduzida a 10 elementos, devido à expulsão de Fatai, por acumulação de amarelos.



Os ‘estudantes’ marcaram primeiro, aos 33 minutos, de grande penalidade, convertida por João Carlos, mas o Feirense deu a volta ao marcador com golos de João Paulo, ainda antes do intervalo, e de Jorge Teixeira, já depois do minuto 90.



Numa primeira parte equilibrada, a Académica foi a primeira equipa a criar perigo logo aos três minutos, num remate de João Carlos, que obrigou o guarda-redes Brígido a esticar-se para desviar a bola pela linha final.



O primeiro remate de verdadeiro perigo do Feirense ocorreu aos 28 minutos, por Fábio Espinho, que no seguimento de um remate de Samuel Teles defendido pelo guardião Stojkovic atirou cruzado para o poste mais distante.



À meia hora de jogo, o defesa central Jorge Filipe, que hoje se estreou na Académica, sofreu falta de Samuel Teles na área da equipa ‘fogaceira’ e o árbitro assinalou grande penalidade, convertida com sucesso pelo avançado João Carlos, aos 33 minutos.



A partir do minuto 42, os ‘estudantes’ ficaram reduzidos a 10 elementos por expulsão de Fatai, que no mesmo minuto levou dois cartões amarelos, o segundo por protestos dirigidos ao árbitro.



O Feirense chegou à igualdade aos 43 minutos num grande golo de João Paulo, num remate de fora de área sem qualquer hipótese para o guarda-redes Stojkovic.



No segundo tempo, o domínio do Feirense foi avassalador, com várias oportunidades de golo, nomeadamente aos 53 minutos, por Vargas, aos 68, por Ícaro, e aos 87, por João Paulo.



O guarda-redes da Académica ainda adiou o golo da equipa nortenha aos 84 minutos, numa excelente intervenção, mas, aos 90+1, Jorge Teixeira, na área, não desperdiçou uma bola devolvida pelo poste da baliza, após um corte defeituoso do defesa central Jorge Filipe.



Com este resultado, o Feirense reforça o estatuto de equipa candidata à subida, ocupando a segunda posição, com 42 pontos, e a Académica continua no 17.º e penúltimo lugar da tabela classificativa, com 14 pontos.